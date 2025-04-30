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美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

嘉澤績優 押逾150天

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

嘉澤（3533）3月營收28.71億元，創單月歷史新高，月增30%，年增22.1%，今年第1季營收77.57億元，創同期新高，年增22.4%，季減6.5%。嘉澤3月營收創高，主要是工作天數恢復正常，筆電季底拉貨效應，以及一般伺服器需求回升。

法人表示，嘉澤2025營收有機會將季增雙位數。新款GB300 SO-CAMM目前已過認證，每個compute tray有八條，隨量產後出貨，但2025年貢獻有限；新款GPU插槽與QD已進入樣品測試，最快2H25末量產。因動能多在下半年啟動，2026年營收增幅較顯著。

嘉澤四大產品應用包括伺服器、AI、筆電與桌機。其中在伺服器方面，英特爾Eagle及超微Bergamo/Turin平台滲透率，將從2024年的平均30%，提升到2025年的60到70%。加上英特爾Birch Stream進入市場，預計滲透率為10到15%，另PCIe線纜持續成長，看好2025年在伺服器產品的成長。

至於AI產品方面，嘉澤認為，SOCAMM及快接頭（QD）2025年開始貢獻業績，電源連接器與線纜的需求增加，GPU插槽（Socket）則是潛在市場。

筆電方面，預計SODDR5、M.2 PCIe Gen5 及 USB4 Type-C 的普及率增加。桌機方面廣泛採用英特爾的Socket V1、超微的Socket AM5、 DDR5 和 PCIe Gen5。

針對日前傳出GB300更改設計，法人表示，若GB300更改設計，相關廠商影響較大的主要為Socket、SO CAMM、散熱及快接頭廠商，因Socket採用時程遞延，且快接頭使用量較GB200下滑，對於嘉澤影響有限，因今年嘉澤主要業務並非在此。看好嘉澤後市的投資人，可挑價內外10%以內、有效天期150天以上的權證，參與科技股行情。

伺服器 嘉澤 營收

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