快訊

美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

奇鋐、緯創 四檔活力旺

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照

台股昨（29）日站穩2萬點關卡之上，美國科技巨頭本周也陸續公布財報及財測，在科技股具表現之際，法人看好奇鋐（3017）、緯創（3231）相關權證的後市表現，建議以適度資金參與反彈行情，後市可期。

奇鋐第1季營收達成率101%，符合市場預期。展望第2季，法人分析，受惠於兩大GB200組裝代工廠良率明顯提升並進入量產階段，水冷零組件拉貨動能轉強，加上中系業者H20散熱產品訂單回溫，帶動營收成長，預估第2季營收將季增11%。

奇鋐為GB200伺服器中僅有的兩家Cold Plate供應商之一，受惠於競爭對手良率不佳，市占顯著提升。法人認為，奇鋐在GB200水冷零組件出貨量優於預期，未來有望成為GB300主要供應商之一。隨著Meta與AWS新款ASIC伺服器逐步導入水冷架構，奇鋐在水冷產品的領先地位可望進一步鞏固。

AI伺服器需求持續火熱，展望2025年，緯創為輝達（NVIDIA）H系列UBB主要代工業者，受惠推論需求穩步上升，UBB仍維持成長趨勢，預期伺服器出貨將持續年增。

在新一代Blackwell架構伺服器中，緯創仍為Compute Board主要供應商，受惠雲端服務業者（CSP）積極建置AI算力，輝達將全力出貨以滿足需求，帶動GB200出貨明顯提升。緯創亦成功打入美系企業客戶供應鏈，2024年第4季已開始出貨NVL72，並將於2025年持續放量，推升伺服器營收占比，預期2025年AI伺服器營收將翻倍成長，支撐全年營運維持雙位數增幅。

權證發行商建議，看好奇鋐、緯創等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

伺服器 奇鋐 營收

延伸閱讀

英業達衝AI 啟動美國製造 除了和碩 台灣代工廠幾「全員到齊」

華為AI晶片 拚超越輝達H100

研調：今年第2季全球伺服器估季增1.8% 鴻海、緯創表現將較佳

台股慘綠 大摩點名這3檔股票：需要新的催化劑

相關新聞

台積電、日月光 認購火

微軟、Meta和亞馬遜本周陸續公布財報及市場產望；緊接著，5月台北國際電腦展登場、臺灣證券交易所也順勢推出「精選25」業績說明會，邀請多家科技業參與。台股要站穩2萬點關卡，公股基金順勢推動科技股的可能性極高，在科技股具表現機會之際，以適度資金透過相關權證介入，不失為現階段試水溫的好時機。

奇鋐、緯創 四檔活力旺

台股昨（29）日站穩2萬點關卡之上，美國科技巨頭本周也陸續公布財報及財測，在科技股具表現之際，法人看好奇鋐（3017）、...

嘉澤績優 押逾150天

嘉澤（3533）3月營收28.71億元，創單月歷史新高，月增30%，年增22.1%，今年第1季營收77.57億元，創同期...

全民權證／上銀 二檔紅不讓

上銀（2049）昨（29）日股價表現強勢，盤中即強鎖漲停直至收盤，漲停價222.5元攀本波反彈來波段高峰。由於上銀股價運...

全民權證／智邦 選逾五個月

智邦（2345）第1季營收427.5億元創新高，年增126.8%、季增21.2%，法人預估，在AI相關產品持續拉貨與80...

全民權證／東陽 挑價內外15%

東陽（1319）受美國關稅影響有限，加上新車價格上漲，帶動二手車需求增加，及原廠維修零件（OE）更換成本更高，有利售後維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。