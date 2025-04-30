台積電、日月光 認購火

今日主題 微軟、Meta和亞馬遜本周陸續公布財報及市場產望；緊接著，5月台北國際電腦展登場、臺灣證券交易所也順勢推出「精選25」業績說明會，邀請多家科技業參與。台股要站穩2萬點關卡，公股基金順勢推動科技股的可能性極高，在科技股具表現機會之際，以適度資金透過相關權證介入，不失為現階段試水溫的好時機。

台股近期展開落後補漲，收復20,000點關卡，台積電（2330）、日月光投控（3711）等「科技衝鋒」概念股，挾台北國際電腦展、新買盤進場等利多，後市仍具續航力道，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

美股進入企業財報密集公布期，其中，谷歌母公司Alphabet日前率先登場，營收及獲利都表現亮眼，年度資本支出指引維持75億美元水準，聚焦伺服器及資料中心，本周還有微軟、Meta、亞馬遜等重量級科技股財報接棒演出，對人工智慧（AI）展望將攸關台股供應鏈股價表現。

另一方面，2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）預計5月20日至23日舉行，關鍵主題包括「 智慧運算＆機器人」、「次世代科技」及「未來移動」等，尤其輝達（NVIDIA）為近年展出最大規模，執行長黃仁勳將來台演講，添增台積電、日月光投控等AI股市場話題。

台積電日前法說釋出第2季財測優於預期、維持2025年全年營收成長展望不變、今年資本支出維持380至420億美元、CoWoS產能未下修等中性偏多訊息，並否認與任何公司討論JV或技術移轉。

法人指出，台積電擁有較強的訂價權及轉嫁能力，且專業代工屬性、先進製程技術、先進封裝、生態系聯盟等形成的護城河極高，長期將受惠AI雲端、邊緣運算的成長趨勢，維持長線買進建議。

台積電oS製程委外為日月光投控主要成長動能，目前委外計畫尚未出現變化。整體CoWoS封裝方面，法人先前已將今年底產量預估由先前8萬片下修至7萬片，但台積電今年oS擴產仍全數委外給日月光投控。法人認為，台積電明年委外策略將維持不變，但進一步動能將視新增擴產規模而定，目前供應鏈訪查結果顯示，滾動預測在月產能10萬至12萬片間。

權證發行商建議，可買進價內外20%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。