全民權證／智邦 選逾五個月

智邦（2345）第1季營收427.5億元創新高，年增126.8%、季增21.2%，法人預估，在AI相關產品持續拉貨與800G網路交換器量產下，營收有望再創新高。

法人表示，預期智邦2026年將因加速器持續升級帶來成長動能，DeepSeek推出後，CSP業者更加速布建自家開發的ASIC產品，並導入AI伺服器應用中，智邦有望成為該美系客戶的長期合作夥伴。

另外，亞馬遜Kuiper計畫，28日將第一批衛星送入地球的低空軌道，這是迄今亞馬遜試圖要建立太空商用廣播網際網路連線，跨出的最大一步。而亞馬遜的 Kuiper 計畫可能影響網通設備市場，進一步推動智邦的成長。

權證發行商建議，可買進價內外15%、距到期日150天以上的認購權證入手。（國泰證券提供）

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