全民權證／東陽 挑價內外15%

微軟、Meta和亞馬遜本周陸續公布財報及市場產望；緊接著，5月台北國際電腦展登場、臺灣證券交易所也順勢推出「精選25」業績說明會，邀請多家科技業參與。台股要站穩2萬點關卡，公股基金順勢推動科技股的可能性極高，在科技股具表現機會之際，以適度資金透過相關權證介入，不失為現階段試水溫的好時機。

2025-04-30 00:09