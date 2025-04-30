全民權證／東陽 挑價內外15%
東陽（1319）受美國關稅影響有限，加上新車價格上漲，帶動二手車需求增加，及原廠維修零件（OE）更換成本更高，有利售後維修件（AM）出貨，法人持續正向看待後市營運。
東陽第1季營收持續攀升至72.9億元，季增5.3%，年增18%，法人評估，隨AM業務的產品及區域組合優化，推升單季毛利率上升，及匯兌收益挹注，獲利可望繳出亮麗成績單。法人認為，關稅造成新車價格上漲，目前美國二手車買氣開始增溫，東陽出貨採FOB報價，不需負擔關稅，關稅議題發酵更有利AM產品出貨。
權證發行商建議，看好東陽股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。
（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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