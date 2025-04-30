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美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

全民權證／上銀 二檔紅不讓

經濟日報／ 記者崔馨方整理

上銀（2049）昨（29）日股價表現強勢，盤中即強鎖漲停直至收盤，漲停價222.5元攀本波反彈來波段高峰。由於上銀股價運動軌跡出現明顯的偏多走勢，法人普遍預期後市還有高點可期。

馬斯克宣布5月起重心回歸公司營運，將加速自駕車與機器人發展，昨日盤面上機器人族群大受激勵，股價紛紛強勢表態。其中，上銀股價開高後，即在多頭買盤的簇擁下扶搖直上，盤中即強鎖漲停，表現相當亮麗搶眼。上銀由於在芝加哥有生產基地，可進行部分組裝，受關稅戰影響相當有限，因此後市看俏。

權證發行商建議，看好上銀後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、距到期日至少超過50天的相關權證進行布局。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

上銀 權證 漲停

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