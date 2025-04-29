台指期 緩步震盪走高

台股昨（29）日開低走高，終場指數上漲198點、漲幅0.9%，收在最高點20,232點；台指期也上漲189點、至20,154點，逆價差為78.63點。期貨商建議，由於指數維持緩步震盪走高的架構，短線消化完賣壓後有機會再攻。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加100口至9,599口，其中外資淨空單增加596口至25,366口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少832口至10,118口。

元富期貨表示，台指期昨日呈震盪走高格局，盤中多空交戰，隨著買盤敲進，指數漲幅擴大，順利站上20,200點以上，終場指數以紅K棒作收。目前指數維持緩步震盪走高的架構，反彈攻勢延續，短線消化完賣壓後有機會再攻。

而目前台股維持高過高、低不破低的多方架構，反彈攻勢延續，美股科技股的超級財報周陸續登場，科技巨頭蘋果、微軟都將公布上季業績，再來5月7日將公布半導體稅率，及其他關稅談判，都是牽動行情的重要變數。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在20,500點，周賣權最大OI落在19,500點，月買權最大OI落在20,000點，月賣權最大OI落在16,900點。

全月未平倉量put/call ratio值由0.78上升至0.81，VIX指數上升0.05至30.45；外資台指期買權淨金額1.18億元、賣權淨金額0.98億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，本周高通、META、微軟、蘋果、亞馬遜將公布財報，經濟數據方面，周五將公布非農，並注意5月1日勞動節台灣、香港、新加坡、歐洲交易所休市，若要避險只剩美國指數期貨可利用，投資人須留意自身風險。