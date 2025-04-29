期貨商論壇／永續期 靈活布局

在對等關稅不確定因素中，市場普遍預期多數科技巨頭將在近期財報下修全年展望，但是只要美企財報不出現超出預期太多的負面消息，預期相關股價都有機會保持平穩。目前美股轉強，幾乎快要完全收復對等關稅時的跌幅，倘若後續美企財報平穩，將為台股帶來激勵效果。

回顧近期籌碼面狀況，外資買賣權淨金額也回到1億左右，整體籌碼面回歸平穩。不過，外資期貨水位相較3月動輒4萬口左右的淨空單，隨著盤勢反彈，已逐漸縮減至目前的2萬多口水平，整體格局相較上月偏多，若後續持續往零軸靠攏，有機會推升盤勢持續走強。

近期中小型類股股價表現強勢，櫃買指數沿著5日線上攻，除先前強勢的安控與軟體概念股，值得注意的是，BBU、工業電腦、與機器人概念股也有多檔指標類股短線漲停，整體市場信心回溫，短線上技術面轉佳，整體類股延續反彈格局，投資人可參考期交所的永續期貨，利用一籃子符合永續指標的績優股參與市場行情，操作上建議沿著短期均線順勢操作。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

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