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今熱飆35度高溫 吳德榮：梅雨季第1道移動性鋒面下周二通過

美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

期貨商論壇／航運期 謹慎應對

經濟日報／ 記者周克威整理
航運示意圖。 圖／AI生成
航運示意圖。 圖／AI生成

長榮海運（2603）舉行法說，第1季獲利表現受惠於油價下跌，每噸燃油成本從去年的522美元，下降到506美元，但美國關稅政策走向仍並不明朗，貨主態度暫時轉趨保守謹慎，恐將影響第2季泛太平洋航線的貨量。

法說會後，三大法人進出仍呈保守，顯示法說內容未能一掃市場疑慮，而長榮配發現金股利32.5元，現金殖利率達15.9%，將會讓股價下檔相對有撐，雖然紅海繞道持續，但投資人仍須留意第2季迎來美國關稅後的全球運量表現。

美中問題仍持續發酵，自4月中旬以來，美中間的海運航次取消達26班，貨櫃運力減少近40%。航運諮詢機構預測，今年全球港口吞吐量預期將下降約1%，與2020年疫情期間相近。航次取消也導致最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）走勢疲弱。美國總統川普上周六（26日）表示，美國軍艦和商船不應為通過巴拿馬運河和蘇伊士運河付費。由於美國是巴拿馬運河的最大客戶，通過該運河的船隻有超過70%是往返於美國港口，言論後續是否持續發酵引發市場關注。

川普對等關稅的寬限期到今年7月9日，海運龍頭馬士基已公告將加收遠東至美加航線運費，台灣在需求提前發酵下，第2季的搶運潮算是短線利多，須留意進入第3季的貨運量與運價可能出現冷卻現象，進而影響航運期的表現。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

巴拿馬運河 美國 關稅

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