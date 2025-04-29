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奇鋐、緯創題材火熱 法人點名可望領漲AI權證行情
台股28日站穩2萬點關卡，美國科技巨頭本周也陸續公布財報及財測，在科技股具表現之際，法人看好奇鋐（3017）、緯創（3231）相關權證的後市表現，建議以適度資金參與反彈行情，後市可期。
奇鋐第1季營收達成率101%，符合市場預期。展望第2季，法人分析，受惠於兩大GB200組裝代工廠良率明顯提升並進入量產階段，水冷零組件拉貨動能轉強，加上中系業者H20散熱產品訂單回溫，帶動營收成長，預估第2季營收將季增11%。
奇鋐為GB200伺服器中僅有的兩家Cold Plate供應商之一，受惠於競爭對手良率不佳，市占顯著提升。法人認為，奇鋐在GB200水冷零組件出貨份額優於預期，未來有望成為GB300主要供應商之一。隨著Meta與AWS新款ASIC伺服器逐步導入水冷架構，奇鋐在水冷產品的領先地位可望進一步鞏固。
AI伺服器需求持續火熱，展望2025年，緯創為輝達（NVIDIA）H系列UBB主要代工業者，受惠推論需求穩步上升，UBB仍維持成長趨勢，預期伺服器出貨將持續年增。
在新一代Blackwell架構伺服器中，緯創仍為Compute Board主要供應商，受惠雲端服務業者（CSP）積極建置AI算力，輝達將全力出貨以滿足需求，帶動GB200出貨明顯提升。緯創亦成功打入美系企業客戶供應鏈，2024年第4季已開始出貨NVL72，並將於2025年持續放量，推升伺服器營收占比，預期2025年AI伺服器營收將翻倍成長，支撐全年營運維持雙位數增幅。
權證發行商建議，看好奇鋐、緯創等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。
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