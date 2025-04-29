金融也有溫度 永豐期貨用創意做公益

永豐期貨秉持「從金融出發，傳遞溫暖」的核心價值，用創意做公益！近期透過節目形式，攜手知名早午餐品牌舉辦愛心推廣活動，將公益與娛樂融合。其溫馨跨界合作，展現對社會關懷的具體行動，並寫下永豐期貨以ESG（環境、社會與治理）為核心的全新公益行動創舉。

永豐期貨自製網路節目《永豐夜夜秀》最新「公益美食挑戰」單元，邀請人氣網紅大胃王挑戰美食，同時攜手知名早午餐品牌舉辦愛心活動，推廣公益理念，上線即創下9.4萬次觀看佳績。此次企劃不但有效提升公益能見度，更讓愛心從螢幕延伸到社會的每一個角落。

除以節目串聯公益，永豐期貨更以實質行動支持弱勢團體。採購心路基金會的公益禮盒，捐贈給致力服務婦女與兒少的勵馨基金會，希望注入更多力量給予需要幫助的人。

著重於金融專業發展的永豐期貨，深知企業是社會穩定與正向改變的重要力量。此次藉由跨界創新合作，打造全新公益模式，希望讓更多人能輕鬆、有感並持續參與。

愛心不該只是一次性的活動，而應成為企業文化的一部分。永豐期貨承諾將持續推廣公益，實踐社會責任，打造兼具影響力與永續性的企業形象，將ESG理念融入日常營運與品牌策略之中。