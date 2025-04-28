期貨商論壇／川湖期 短線偏多

伺服器滑軌龍頭川湖（2059）在AI伺服器動能延續，加上在專利壟斷的優勢下，市占率大幅領先同業，帶動川湖營收已連四季創高，川湖期貨後市樂觀。

川湖伺服器導軌為最大宗產品，客戶包括品牌廠與白牌客戶，受惠高U數的HGX伺服器導軌拉貨動能挹注，3月合併營收13.81億元，連六月改寫歷史新高；首季合併營收39.54億元，也再度改寫單季歷史新高。

展望今年，由於AI基礎建設需求動能十分強勁，川湖高U數HGX伺服器滑軌的拉貨動能續強，首季淡季不淡，第2季因GB200機種陸續擴大出貨量，加上美國對等關稅寬限期90天的集中拉貨潮，預估第2季業績可望進一步提升。下半年營運動能，除GB200伺服器出貨量逐步增加，屆時GB300機種亦將推出出貨，成長動能可望延續。

川湖導軌占整體AI伺服器成本比重較低，關稅影響相對小，以及今年在GB系列AI伺服器陸續量產之下，川湖營運動能未來可期。另外，川湖美國廠亦預計將於2026年進行投產，因此建議以樂觀看待川湖期貨的後市發展。

技術面來看，川湖期貨自4月10日以漲停作收後，連續四日紅K表現扭轉前期空方局勢，盤勢主控權轉由多方控制，並封閉4月7日川普對等關稅股災的缺口。目前短均線維持偏多，有利於技術面發展。（國票期貨提供）