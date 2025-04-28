期貨商論壇／永續期 靈活操作

國際金融市場風波不斷，美元與美債市場同步出現劇烈動盪。期貨法人表示，在各國關稅談判取得階段性成果、半導體政策明朗化前，建議永續期貨靈活謹慎操作。

美國總統川普強勢推動關稅戰，政策反覆搖擺重創美國政府信用，令市場對美元信心嚴重動搖。儘管短期內美元尚無明確替代貨幣，但去全球化引發的去美元化趨勢已逐步成形，市場對美元信用的疑慮無疑加深。

另一方面，美債市場亦在高槓桿操作下爆發連鎖拋售危機。基於債券現貨與期貨價差套利的對沖基金操作，在遭遇資產價格急跌、抵押品價值縮水後，出現大規模保證金追繳，進一步引發系統性流動性緊縮。

根據美國證監會資料，目前已有逾9,000億美元資金參與此類槓桿交易，規模遠超十年前。這波拋售潮，不僅使美債市場震盪加劇，也迫使全球投資人重新評估市場槓桿風險與資產配置的安全邊際。川普政策帶來的結構性衝擊，顯示金融市場對政策極端化的敏感與脆弱性。

投資人可透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）