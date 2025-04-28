台指期 2萬點沒站穩

股期雙市昨（28）日齊步走強，加權股價指數漲161點，收20,034點；台指期漲92點至19,965點，逆價差為69.41點。期貨分析師表示，近期仍需持續關注關稅戰、半導體關稅、國際消息面等影響。

台指期昨日呈現開高震盪格局，盤中在2萬點大關附近多空交戰，尾盤賣壓稍稍出籠，2萬點大關得而復失，終場指數上漲92點，以十字線作收。

綜合期貨法人表示，本周高通、Meta、微軟、蘋果、亞馬遜等科技巨頭將公布財報，經濟數據方面，周五將公布非農，以及關稅協商進展，都是牽動行情的重要變數，並注意5月1日勞動節台灣、香港、新加坡、歐洲交易所休市，若要避險，只剩美國指數期貨可利用，投資人須留意自身風險。

籌碼面部分，三大法人昨日買超77.6億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少813口至9,499口，其中外資淨空單增加1,072口至24,770口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少1,663口至10,950口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在20,500點，周賣權最大OI落在19,500點 ; 月買權最大OI落在20,000點，月賣權最大OI落在16,900點。全月未平倉量put/call ratio值由0.78上升至0.81。

永豐期貨表示，VIX指數上升0.05至30.45。外資台指期買權淨金額1.18億元， 賣權淨金額0.98億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

群益期貨分析，近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為1.6萬餘口，買權賣權OI增量仍皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空互不相讓。

整體上，外資期現貨呈現觀望，自營商選擇權操作趨向謹慎，月、周選也表現出防禦性態勢，整體籌碼面維持偏向保守格局。技術面來看，台指期目前在量縮格局未變下，建議短線仍須以謹慎偏保守的角度看待。