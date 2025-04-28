全民權證／采鈺 挑選逾150天

采鈺（6789）隨著微型光學元件（MOE）步入備貨旺季，加上COMS感測元件（CIS）在地採購需求續強，法人看好本季營收將季增雙位數百分比，第3季持續向上，全年業績有望挑戰新高。

法人指出，采鈺3月營收符合預期，首季營收達21.8億元，季減19.1%，年增3.1%；第2季營收預估將季增8.2%。采鈺下半年隨著旺季來臨營運逐步增強，由於MOE受客戶供應策略調整影響，成長性主要來自CIS產品，而Meta Surface相關產品有望小量生產，但營收明顯貢獻仍需時間發酵，短期中性看待營運表現，長期仍看好Meta surface新的成長動能。

權證發行商建議，可挑選價內外20%以內、距到期日150天以上的認購權證入手，以小金搏大利。（中國信託證券提供）