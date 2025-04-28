全民權證／富邦金 兩檔搶鏡

富邦金（2881）去年獲利創歷史新高，雖短期因股債市場震盪，資產評價承壓，但長期環境有利產業獲利結構改善，預估今年殖利率將高於同業。

法人分析，富邦人壽投資績效居同業之首，且帳上其他綜合損益未實現餘額仍為正。儘管目前債券未實現評價損失仍大，短線資產評價承壓，但長線回升趨勢不變，新資金投報率維持高檔，有助經常性收益穩定。此外，以當前降息趨勢來看，可較原先樂觀看待台北富邦銀行今年獲利，而去年金控獲利創新高，配息亦有望創新高。因此，考量整體環境對產業仍具正向支撐，維持「買進」投資建議。

看好富邦金後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期90天以上的權證介入。（永豐金證券提供）