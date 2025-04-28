全民權證／零壹 押價內外20%

經濟日報／ 記者何佩儒整理
圖／經濟日報提供
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零壹（3029）代理品牌持續增加，深耕已久的資安領域也在AI浪潮下日受重視。法人表示，隨著訂閱制滲透率提高、與國際大廠合作，有助零壹營運動能持續向上，今年營收有望繳出雙位數成長佳績。

近來AI與資安市場已成為企業IT資本支出重點，零壹在AI方面，提供客戶先進的完整解決方案，協助企業提升營運效率、優化決策流程；資安方面，也助客戶建立安全防護體系，確保其關鍵資產和數據的安全。零壹並透過策略投資與結盟，強化集團布局。零壹3月營收18.3億元、年增27%；首季營收67.6億元、年增68.8%。

權證發行商表示，看好零壹的投資人可挑選價內外20%以內，有效天期60天以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（統一證券提供）

營收 零壹

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