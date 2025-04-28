上銀、所羅門 四檔動能強

美國總統川普積極推動「美國製造」，由於美國人力成本較高，自動化將成為各業者積極推動的方向，加上AI助攻，法人看好AI機器人概念股包括上銀（2049）、所羅門（2359）中長線營運表現。

法人分析，上銀今年的主要成長動能，包括自動化、半導體等產業。由於上銀具備機器人所需關鍵零組件「諧波減速機」量產能力，可用於工業機器人與人形機器人，而微型螺桿也有機會應用在機器人領域，加上主要大廠都投入機器人領域，市場關注上銀在機器人方面的接單。

上銀3月合併營收20億元，月增3.9%、年增0.3%；首季合併營收58.3億元、年增6%，為三年來新高。法人預估，上銀今年集團營收和獲利可望同步成長，主要看好半導體、自動化、大型基礎建設、航太及機器人的出貨持續成長，為今年營運成長的主要動能。上銀昨（28）日股價上漲2.5元，收在202.5元。

所羅門在機器人領域中，主要著墨「眼睛」部分，今年主要成長動能來自AI及3D視覺辨識解決方案。法人認為，隨著工廠生產線走向自動化，可運用機器視覺進行瑕疵檢測等，推升所羅門相關業務成長。所羅門3月營收5億元，年增57.7％，月增27.2％，為28個月以來新高；首季營收12.1億元，為近三年同期新高。

權證發行商表示，投資人若看好上銀與所羅門後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的權證，以小金搏大利。