創意、華星光 瞄準長天期

台股昨（28）日反彈，電子股價表現強勢，帶領大盤重返兩萬點大關，其中創意（3443）、華星光（4979）等題材個股表現亮眼，權證發行券商建議，對於創意、華星光偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人認為，全年展望方面，創意整體營收成長仍預期為雙位數，但在NRE方面，原來是雙位數成長，現在下修為個位數成長，主因客戶目前正在洽談併購，使得案件遞延，不過在量產部分有望成長幅度提升至十位數高段區間（HIGH TEENS），原先僅為十位數低段區間（LOW TEENS），主要原因為加密貨幣價格居高不下，而創意爭取到更多產能以滿足客戶之需求所致。

圖／經濟日報提供

關稅影響部分，法人指出，創意從2024年地區營收占比來看，美國地區營收占創意總營收約32%，而2025年因為加密貨幣ASIC需求，占比將會攀升至50%以上。目前客戶沒有提出分攤成本的要求，另外更沒有提前拉貨的狀況，整體營運動能受到關稅戰影響程度較低。

華星光方面，主因部分產品規模放大後提升採購效益以及成本控管得宜，法人看好將持續擴產以滿足客戶需求。而公司近期也逐漸切入COC 相關業務，並預計將於2025年貢獻約10%內之營收。

華星光今年營運持續聚焦AI與資料中心、矽光子共同封裝光學、光達及熱輔助磁記錄四大領域，其中800G產品需求去年已啟動，看好今年需求將明顯成長。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、有效天期150天以上的商品介入。