快訊

新北雙屍命案！日籍男、前妻陳屍租屋處 遺體腐爛房東嚇壞

力拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

5月台股期指漲92點

中央社／ 台北28日電

台北股市今天終場漲161.68點，收20034.41點。5月台指期以19965點作收，上漲92點，與現貨相較，逆價差69.41點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨19873點、6月期貨19795點。

台股今天終場漲161.68點，收20034.41點，成交金額新台幣2154.54億元。

5月台指期貨以19965點作收，漲92點，成交4萬4352口；6月期貨以19886點作收，漲91點，成交315口。實際收盤價格以期交所公告為準。

延伸閱讀

台股收200341點、漲161點 台積電收897元

施羅德：以台股+美債多重資產策略長線布局求勝

證交所董事長林修銘：今年證交所EPS可望逾8元

台股漲逾150點站回2萬 權值股漲跌互見

相關新聞

台指期 外資樂觀布局

台股上周五（25日）期現貨同步大漲，台指期勁揚413點收19,873點，正價差0.27點，外資淨空單順勢減少3,660口...

期貨商論壇／欣銓期 利多加持

半導體測試廠欣銓（3264）第1季稅後淨利6億元，攀上六季來高點，年增9.9%，每股獲利（EPS）1.27元。台積電16...

期貨商論壇／黃金期 人氣不墜

近期黃金價格波動劇烈，因美國總統川普對聯準會發出激烈言論，要求主席鮑爾並要求立即降息，市場對美國貨幣政策獨立性的信心受到...

大立光、美律 認購夯

川普政府給予對等關稅90天豁免期，引發近期急單效應，大立光（3008）、美律（2439）第2季的業績受到關注，股價也相對...

東陽、貿聯 四檔馬力強

美國總統川普考慮暫緩對非美國製造的汽車、汽車零組件徵收關稅，帶動相關整車、零組件供應鏈股價上揚；而美中貿易戰將加速中國大...

群聯、威剛 選逾三個月

台股大盤近日震盪，記憶體族群股價表現抗震，其中群聯（8299）、威剛（3260）等相關供應鏈股價表現亮眼，發行券商建議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。