5月電子期、金融期齊漲
台北股市今天上漲161.68點，收20034.41點。5月電子期收1083點，上漲5.55點，逆價差2.53點；5月金融期收1950點，上漲7.2點，逆價差7.73點。
5月電子期以1083點作收，上漲5.55點，成交418口。6月電子期以1081.85點作收，上漲8.65點，成交1口。
電子現貨以1085.53點作收，上漲10.57點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差2.53點。
5月金融期以1950點作收，上漲7.2點，成交134口。6月金融期以1955.6點作收，上漲16.4點，成交1口。
金融現貨以1957.73點作收，上漲8.64點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差7.73點。實際收盤價以期交所公告為準。
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