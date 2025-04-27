群聯、威剛 選逾三個月

台股大盤近日震盪，記憶體族群股價表現抗震，其中群聯（8299）、威剛（3260）等相關供應鏈股價表現亮眼，發行券商建議，對於群聯、威剛偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人認為，近期DRAM漲價，主因為原廠高階製程的短期供需錯配，背後原因為包括三星1b製程升級將限制部分上半年伺服器位元出貨，以及三星尚未通過輝達（NVIDIA）認證，且SK海力士與美光分別進行無錫廠製程升級與提高TSV產能以因應HBM3e 12Hi需求，限制DDR5供給，帶動相關產品合約價上揚，DDR4同步跟漲。

法人指出，群聯以出貨PC OEM、手機、SERVER OEM以及資料中心存儲管理客戶為主，受美國加徵32%關稅直接影響較少，而美國客戶專案已備貨完成，後續亦將採用漲價轉嫁成本。

另外，SSD控制晶片出售予原廠不涵蓋於本次川普課徵關稅範圍，而群聯在SSD Controller的市占超過50%，具備轉嫁成本能力。

威剛九成以上產品與個人電腦相關，也布局電競、伺服器、工控等領域，近期感受到記憶體市況回暖，不僅DRAM、NAND Flash現貨價格止跌回穩，上游原廠對合約價態度轉趨堅定。隨著NAND Flash供給獲得控制，以及HBM、DDR5供貨持續吃緊，加上對等關稅暫緩90天實施，帶動備貨潮。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。