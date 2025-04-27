東陽、貿聯 四檔馬力強

美國總統川普考慮暫緩對非美國製造的汽車、汽車零組件徵收關稅，帶動相關整車、零組件供應鏈股價上揚；而美中貿易戰將加速中國大陸汽車供應鏈國產化進程，投資人可留意東陽（1319）、貿聯-KY（3665）等在大陸、美國都有廠區的個股。

法人分析，不論美國課徵與否，均將短期、長期影響汽車售價上漲並壓抑終端需求，使二手車銷售動能優於新車，有利售後維修（AM）零組件需求提升。由於AM產業具高度進入障礙包括開模數量等需要長時間開發、認證與資本投入，新進者不易短時間內搶進，台廠仍是主要供應商，將是最大受惠者。

另一方面，美中貿易戰將加速大陸車用供應鏈國產化進程。法人認為，川普對大陸的對等關稅政策，對相關車用零組件有兩大影響，首先，對大陸汽車出口整體影響尚屬有限，主要在於大陸出口至美國汽車、新能源車占其總出口銷量不到2%；其次，若因課徵關稅導致車廠成本壓力上揚，並轉嫁成本壓力於供應商，然對於車用連接器降幅應有限，主因在整車成本占比不到10%，以過往比亞迪要求供應鏈降價幅度來看，車用連接器降幅僅有1%至2%，影響有限；第三，大陸反制關稅可能使國際大廠退出部分產品供應，並將加速零組件在地化供應之勢。

權證發行商表示，投資人如看好東陽、貿聯-KY投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情，例如東陽統一51購01、東陽群益49購01；貿聯統一49購02、貿聯元大4A購01。