大立光、美律 認購夯

川普政府給予對等關稅90天豁免期，引發近期急單效應，大立光（3008）、美律（2439）第2季的業績受到關注，股價也相對受激勵，短線可留意長天期的相關認購權證。

外資摩根大通證券最新出具的「蘋果供應鏈」產業報告指出，受關稅不確定性因素影響，預估今年上半年iPhone產量可達1.03億支，其中首季5,600萬支，第2季4,700萬支，上半年的年增率達8%，主要來自於iPhone 16e貢獻增加，還有關稅戰帶動提前拉貨的需求；預估今年iPhone出貨量降至2.33億支，年減2%。不過，小摩在報告中力挺大立光，認為在產業中具有相對防禦性的地位。

圖／經濟日報提供

大立光第1季營收145.7億元，季減19.9%，年增28.9%；毛利率54.6%；營業利益60.8億元，業外收入16.27 億元，營益率41.8%，稅後純益64.43億元，每股純益48.28元。營收優於預期，主因美系客戶新機帶動拉貨動能提升，且受惠產品組合及稼動率上升，毛利率優於預期。

展望今年，看好手機產業溫和復甦且規格升級，新增IPhone slim輕薄機型，薄型鏡片製造技術有難度，大立光技術有領先地位，相較同業有競爭優勢，有利獲利表現增加。大立光相關權證有大立光國泰51購02、大立光兆豐49購01。

美律今年首季營收88.6億元，年增6.09%，毛利率12.4%；營業利益1.04億元，年減42%；稅後純益3.53億元，季減46.5%、年減3.3%；每股純益1.42元。美律除來自電聲產業市場穩定成長，以及助聽器、直播主麥克風、Utuber領夾式麥克風、重低音音箱等新產品外，汽車喇叭等業務基期仍低，未來成長可期。

美律因對等關稅暫緩90天因素，預期第2季將有大量急單效應；在全球布局方面，目前泰國二廠進度順利，預計第4季投產，提升海外產能與提高當地供應鏈比重。美律日前收購MWT Holdings，看好此案有助拓展東北亞市場版圖，持續開拓新市場，並強化垂直整合能力。連結美律的相關權證包括美律國泰49購01、美律統一52購01。