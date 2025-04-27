全民權證／牧德 押價內外15%

經濟日報／ 記者徐牧民整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

牧德（3563）首季合併營收7.92億元，季增30.6％、年增195.9％，創歷年同期新高，也是單季歷史第三高。法人指出，牧德業務主要是亞洲訂單，輸美部分皆採FOB交易條件，沒有直接受關稅衝擊影響，近日股價表現反彈。

牧德Wafer系列AOI貢獻營收，FOPLP與FOWLP將運用PCB大板面所需的光學檢測技術，結合Wafer AOI傳統使用Pixel by pixel技術，此類產品下半年進入認證程序。牧德於大陸昆山的廠房，第一期今年6月相關PCB量產設備到位，可增加30%產能，台灣廠房可專攻新領域。

權證發行商建議，可買進價內外20%、距到期日90天以上的認購權證，如牧德凱基4A購05、牧德群益4A購01。凱基證券提供）

凱基證 權證 牧德

延伸閱讀

盛美半導體獲3D InCites技術實現獎 FOPLP電鍍設備引領先進封裝新時代

南電回神 第2季營收看增

志聖第1季每股賺1元

西門子收購 DownStream Technologies 擴展PCB設計到製造流程

相關新聞

大立光、美律 認購夯

川普政府給予對等關稅90天豁免期，引發近期急單效應，大立光（3008）、美律（2439）第2季的業績受到關注，股價也相對...

台指期 外資樂觀布局

台股上周五（25日）期現貨同步大漲，台指期勁揚413點收19,873點，正價差0.27點，外資淨空單順勢減少3,660口...

期貨商論壇／欣銓期 利多加持

半導體測試廠欣銓（3264）第1季稅後淨利6億元，攀上六季來高點，年增9.9%，每股獲利（EPS）1.27元。台積電16...

期貨商論壇／黃金期 人氣不墜

近期黃金價格波動劇烈，因美國總統川普對聯準會發出激烈言論，要求主席鮑爾並要求立即降息，市場對美國貨幣政策獨立性的信心受到...

東陽、貿聯 四檔馬力強

美國總統川普考慮暫緩對非美國製造的汽車、汽車零組件徵收關稅，帶動相關整車、零組件供應鏈股價上揚；而美中貿易戰將加速中國大...

群聯、威剛 選逾三個月

台股大盤近日震盪，記憶體族群股價表現抗震，其中群聯（8299）、威剛（3260）等相關供應鏈股價表現亮眼，發行券商建議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。