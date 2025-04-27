全民權證／牧德 押價內外15%

牧德（3563）首季合併營收7.92億元，季增30.6％、年增195.9％，創歷年同期新高，也是單季歷史第三高。法人指出，牧德業務主要是亞洲訂單，輸美部分皆採FOB交易條件，沒有直接受關稅衝擊影響，近日股價表現反彈。

牧德Wafer系列AOI貢獻營收，FOPLP與FOWLP將運用PCB大板面所需的光學檢測技術，結合Wafer AOI傳統使用Pixel by pixel技術，此類產品下半年進入認證程序。牧德於大陸昆山的廠房，第一期今年6月相關PCB量產設備到位，可增加30%產能，台灣廠房可專攻新領域。

權證發行商建議，可買進價內外20%、距到期日90天以上的認購權證，如牧德凱基4A購05、牧德群益4A購01。（凱基證券提供）