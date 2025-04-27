全民權證／大綜 二檔熱呼呼

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

系統整合商大綜（3147）自結3月營收13.84億元，年增329％，創歷史單月新高；單月稅後純益0.71億元，年增189％，每股純益1.83元，為近期台股盤面焦點，近五日股價強過大盤。

大綜擁有雲端及地端等解決方案，受惠上半年資料中心應用動能火熱，包括通用伺服器、AI伺服器需求均相當強勁。

大綜隨台積電腳步赴美國亞利桑那州設立子公司，又於日本熊本、德國德勒斯登設據點，去年第3季德國子公司系統整合收入挹注，是台積電概念股受惠者之一。

權證發行商表示，投資人如看好大綜後市表現，可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，如大綜元大4B購01、大綜統一59購01。（元大證券提供）

台積電 權證

延伸閱讀

德國紀念二戰結束80周年 俄羅斯大使未獲邀請成「不速之客」

產創條例22條最快年底實施 把關台積電赴美加碼投資要「N-1」

華為白手套疑雲 台積電去年10月已主動通知美國官方

德國基本工資是否調漲 準執政黨黑紅聯盟意見相左

相關新聞

大立光、美律 認購夯

川普政府給予對等關稅90天豁免期，引發近期急單效應，大立光（3008）、美律（2439）第2季的業績受到關注，股價也相對...

台指期 外資樂觀布局

台股上周五（25日）期現貨同步大漲，台指期勁揚413點收19,873點，正價差0.27點，外資淨空單順勢減少3,660口...

期貨商論壇／欣銓期 利多加持

半導體測試廠欣銓（3264）第1季稅後淨利6億元，攀上六季來高點，年增9.9%，每股獲利（EPS）1.27元。台積電16...

期貨商論壇／黃金期 人氣不墜

近期黃金價格波動劇烈，因美國總統川普對聯準會發出激烈言論，要求主席鮑爾並要求立即降息，市場對美國貨幣政策獨立性的信心受到...

東陽、貿聯 四檔馬力強

美國總統川普考慮暫緩對非美國製造的汽車、汽車零組件徵收關稅，帶動相關整車、零組件供應鏈股價上揚；而美中貿易戰將加速中國大...

群聯、威剛 選逾三個月

台股大盤近日震盪，記憶體族群股價表現抗震，其中群聯（8299）、威剛（3260）等相關供應鏈股價表現亮眼，發行券商建議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。