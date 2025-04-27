全民權證／大綜 二檔熱呼呼

系統整合商大綜（3147）自結3月營收13.84億元，年增329％，創歷史單月新高；單月稅後純益0.71億元，年增189％，每股純益1.83元，為近期台股盤面焦點，近五日股價強過大盤。

大綜擁有雲端及地端等解決方案，受惠上半年資料中心應用動能火熱，包括通用伺服器、AI伺服器需求均相當強勁。

大綜隨台積電腳步赴美國亞利桑那州設立子公司，又於日本熊本、德國德勒斯登設據點，去年第3季德國子公司系統整合收入挹注，是台積電概念股受惠者之一。

權證發行商表示，投資人如看好大綜後市表現，可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，如大綜元大4B購01、大綜統一59購01。（元大證券提供）