期貨商論壇／黃金期 人氣不墜

近期黃金價格波動劇烈，因美國總統川普對聯準會發出激烈言論，要求主席鮑爾並要求立即降息，市場對美國貨幣政策獨立性的信心受到挑戰，加上美中關稅爭端加劇市場對經濟衰退與停滯性通膨的疑慮，推升黃金一度突破每盎司3,500美元，再創歷史新高。

但隨川普表態無意撤換鮑爾，並指出對中國的關稅不需要調高至先前傳言的145%後，市場情緒出現緩和，風險偏好回升，導致黃金自高檔回落。但整體來看，黃金的基本面支撐依舊穩固，美元指數仍處於相對低點，全球央行的黃金持倉持續增加，顯示對避險與資產多元化的需求不減。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，也可留意台灣期貨交易所提供的「黃金期貨」與「台幣黃金期貨」，涵蓋日盤與盤後交易，即時反映國際行情。其中，台幣黃金期貨擁有免匯率風險、貼近在地價格認知，具備價差小、流動性佳與雙向交易等優勢，配置靈活便利。

整體而言，雖然金價短期進入高檔整理區間，但市場面對全球政策與經濟的不確定性仍保持高度敏感，黃金作為防禦性資產的角色未曾動搖。（華南期貨提供）