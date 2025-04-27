期貨商論壇／欣銓期 利多加持

半導體測試廠欣銓（3264）第1季稅後淨利6億元，攀上六季來高點，年增9.9%，每股獲利（EPS）1.27元。台積電16奈米及以下製程相關產品封裝，被要求須在美國商務部工業安全局白名單中才可進行出貨，由於欣銓為合格供應商之一，亦在受惠名單上，預計轉單效益將自第2季末起開始發酵。

欣銓客戶德州儀器上季獲利與本季財測優於市場預期，車用晶片大廠意法半導體本季營收展望也高於預期。德儀預估本季營收41.7億~45.3億美元，EPS為1.21~1.47美元，也都優於華爾街預期。欣銓與五大IDM廠英飛凌、恩智浦、意法半導體、德儀、瑞薩進行合作，仰賴五大廠在全球的高市占率，為欣銓帶來車用半導體測試服務需求。

欣銓產品組合主要集中在車用安控、通訊網通及通用MCU，消費性電子占比約個位數，因此去年受到車用客戶需求調整影響較大。以今年需求通訊需求相對強勁，也與美系網通晶片指標大廠進行合作，在AI ASIC部分已進入工程驗證階段，最快今年開花結果。

欣銓第1季獲利創下近六季新高、客戶德儀與意法半導體財測優於市場預期中，投資人不妨留意欣銓期（NEF）做相關操作。（群益期貨提供）