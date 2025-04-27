台指期 外資樂觀布局

台股上周五（25日）期現貨同步大漲，台指期勁揚413點收19,873點，正價差0.27點，外資淨空單順勢減少3,660口至23,698口。期貨商表示，台股目前看來有機會形成底部W多方型態，短線仍待量能明顯放大，才能往上挑戰上檔空方缺口位置。

台股上周五受美股大漲激勵，跳空開高，指數大漲393點、漲幅2%、收在19,872點。台指期上漲413點收19,873點，正價差為0.27點，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,705口至10,312口，其中外資淨空單減少3,660口至23,698口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,030口至12,613口。

同時，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為一萬五千餘口，買權賣權OI增量仍皆為不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,000點，周賣權最大OI落在19,000點，月買權最大OI落在20,000點，月賣權最大OI落在16,900點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.62上升至0.78，VIX指數下降0.08至30.4，外資台指期買權淨金額1.04億元、賣權淨金額1.07億元，整體選擇權籌碼面偏多。

展望後市，本周美國將公布PCE價格指數以及高通、Meta、微軟、蘋果、亞馬遜等財報，但5月1日勞動節台、港、新、歐等交易所休市，若要避險只剩美國指數期貨可利用，投資人須留意自身風險。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股目前略為形成底部W多方型態，短線仍待量能明顯放大回升後，方能往上挑戰上檔空方缺口位置。

元富期貨認為，台指期上周五跳空大漲超過500點，一舉收復月線，不過，2萬點整數大關壓力沉重，獲利了結賣壓陸續出籠，終場指數微幅收斂、以小黑K棒作收。目前指數維持緩步震盪走高的架構，不過7日的空方缺口需要時間來消化賣壓，短線震盪過後有望再攻。