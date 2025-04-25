東陽、和大 四檔馬力夯

美國總統川普豁免進口汽車25%等相關關稅，東陽（1319）、和大（1536）等汽車零組件族群成為市場焦點；權證券商表示，可利用價內外10%以內、有效天期三個月以上的認購權證，參與相關個股走勢。

東陽3月營收月增1.8%、年增11.9%，其中，3月AM營收月減0.5%、年增18.5%；第1季營收季增5.4%、年增18.1%，優於市場預期。展望首季財報，由於AM業務的產品、區域組合優化，預計毛利率將上升至37.8%，營益率有望創高至24.4%，加上業外有匯兌利益貢獻，市場預估單季每股純益（EPS）2.5元，季度獲利年成長26.2%。

全年度來看，考量AM出貨與近期毛利率表現優於預期，加上關稅議題發酵後，美國AM市場需求增加，有助營收提升與產品組合繼續優化，市場預估全年營收成長10%至281.4億元，其中，AM營收年增12%、OE營收年增4%，預期年度毛利率上升35.5%，費用率下降至14.2%，全年EPS上看8.5元，獲利預期年成長16%。

和大受客戶調節庫存影響，去年第3季至今年第1季本業營運未見亮點，展望後市，在客戶調節庫存力道減輕下，預估第2季起將漸入佳境，呈現逐季往上態勢，而在積極切入電動車及Hybrid車款零組件研發下，2026年起，新訂單出貨成長力道將顯現，預估2026年營收年成長幅度達到30%以上，營運呈現先蹲後跳狀態。

展望今年營運，隨主力客戶訂單回溫，預估全年營收63.1億元，年成長9.4%，稅後純益2.4億元，年成長27.7%，EPS近0.9元，2026年在新專案進入量產爬坡期情況下，預估營收成長性在31.2%，EPS為3.5元。