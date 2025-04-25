力旺、世芯 鎖定長天期

美股帶動台灣科技股表現，雙千金股的力旺（3529）、世芯-KY（3661）也趁勢反彈表態，在市場氛圍轉佳之下，可挑長天期的相關認購權證短線操作。

力旺矽智財廣布全球各晶圓廠，矽智財非為實體晶片，較不受關稅課徵的範疇。第1季營收季減10%、為今年最低點，第2季開始逐季往上。今年主要成長來自景氣復甦、新製程、新應用開案增加或新案轉量產，將帶動營運新高格局不變。

力旺在新IP技術持續取得進展，包括NeroFuse已在3奈米至7奈米取得客戶設計導入；RRAM導入更多製程節點，並開發車規RRAM IP。NeoFlash在特殊製程持續發展，可望逐步取代Embedded Flash與External NOR Flash；力旺也與晶圓代工廠合作開發N2。在業務合作平台拓展，則體現於加入ARM TotalDesign，提供PUFrt作為CSS中RSE的硬體信任根；新開發PUFhsm結合硬體信任根PUFrt，可應用於汽車晶片與高效運算的嵌入式硬體安全模組中。

世芯-KY今年3月合併營收為36.18億元，月增0.3％，年減6.6％，首季合併營收為104.85億元，季減19.7％，與去年同期大致相當。世芯正處於大客戶產品轉換過渡期，今年展望預計營收將下滑10％至20％，不過毛利率可望改善，獲利表現仍有機會與去年持平。

法人看好世芯-KY 2026年營收與獲利回歸高速成長，主因美系超大規模雲端服務提供商3奈米專案貢獻量產營收。預期該專案將最早於今年第4季開始貢獻營收，且該專案的生命周期為兩年；預期2026年NRE營收於2025年增逾25%後，將再年增逾20%。

權證券商建議，看好個股後市的投資人，建議利用價內外20%以內、有效天期150天以上的商品介入。