全民權證／可成 二檔有看頭

可成（2474）3月營收16億元，年增17.7%、月增15.3%，第1季營收年增18.9%，符合市場預期，主要受惠於去年同期低基期，以及市場需求逐漸回溫，估全年每股純益（EPS）4元。

美國總統川普宣布對75國暫停實施新關稅90天，並在此期間將關稅降至10%，在這90天內，終端PC品牌廠及代工廠仍可從既有非中系產能調配輸出美國，預期第2季提前拉貨效應可期，市場預估第2季EPS 5元，全年為17.3元；投資5,000萬美元於泰國（春武里）設廠，預期2026~2027年投產，以生產NB產品為主，後續陸續導入醫材、半導體設備產品線。

權證券商建議，看好個股後市的投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期二個月以上的商品介入。（國泰證券提供）

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