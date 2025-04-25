全民權證／來億 選價內外20%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

來億-KY（6890）今年營運持續向上且2026年新客戶挹注更加顯著。2025~2026年有印尼億泉廠產能貢獻，獲利為台股製鞋同業中表現最佳。

今年第1季來億營收96.83億元，季減10.8%，年增24.6%。主要客戶中的A，今年預估出貨量年增7.4%，ASP小幅提升，有機會上看高個位數至雙位數增長。客戶H今年拉貨量預估為1,800萬雙，年增71%，營收占比達三成以上。客戶N為今年新增客戶，第1季出貨量約18~20萬雙，原預期今年出貨量約200~250萬雙，但受關稅議題影響，後續動向需再觀察；2026年展望方面，目前規劃約600萬雙。權證發行商建議，看好來億-KY可買進價內外20%以內、距到期日120天以上認購權證，但宜設好停利停損。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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