全民權證／0050 瞄準逾90天期

元大台灣50（0050）鎖定台灣上市市值前50大公司，掌握電子、金融、傳產中的大型企業，具有直接參與市值成長優勢；再加上ETF的特性是長期投資，全球股災影響，反而成為投資人想要危機入市又無能力選股的最佳投資方式。

投信法人提醒，元大台灣50完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。但對市場出現顯著修正之際，也是著眼台灣權值股營運韌性，評估於相對低點加碼較佳機會。

權證發行商建議，看好元大台灣50後市的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上認購權證，參與偏多行情。（兆豐證券提供）

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