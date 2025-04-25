鴻海、鴻準 四檔活力旺

任天堂Nintendo Switch 2昨（24）日開放預購，首波預購抽籤吸引超過220萬人報名，遠超原先估計，預估搶購潮還要延續一段時間，法人認為，有利Switch概念股鴻海（2317）、鴻準（2354）營運表現。

法人表示，看好Switch概念股鴻準除了有組裝Switch 2題材，並取得機殼訂單，成為最大贏家；鴻海為任天堂Switch機構件主要供應商，同時也是Switch的組裝廠，為主要受惠廠商。

根據外電報導，因應大批湧入的預購需求，任天堂為安撫玩家，已宣布首波未中籤者將自動進入第二波抽籤，不過預估即使加碼第二波供貨，仍難以應對龐大需求。任天堂已緊急強化生產線，並承諾與全球通路合作，力求盡快出貨。

Switch 2的拉貨，展現在鴻準的營收上，鴻準3月合併營收120.5億元，創近三個月以來新高，月增27.9%，年增高達280.7%，表現亮眼。累計首季營收299.7億元，年增239%，為七年來同期新高。

法人表示，任天堂的各種遊戲機最大優勢是強大遊戲內容生態系統，市調機構預測至2028年底，Switch 2累計銷售量將達8,000萬台，相較於許多消費性電子產品都要努力尋找目標市場與客戶，任天堂遊戲機完全不愁沒買家，只怕供貨不足。

Switch 2正式亮相之際，正是美國總統川普公布對等關稅時，由於關稅高於預期，任天堂一度暫停在美國的Switch 2預購，醞釀調漲價格，稍後則宣布維持售價。

權證發行商表示，投資人若看好鴻準與鴻海後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期三個月以上的權證入手。