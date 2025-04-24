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期貨商論壇／半導體期 盯關稅

經濟日報／ 記者崔馨方整理
半導體示意圖。 路透
半導體示意圖。 路透

美國總統川普對等關稅政策引發全球金融市場劇烈動盪，導致投資人擔憂市場的不確定性，以致市場波動持續維持高檔。期貨法人表示，全球景氣出現疑慮，台灣半導體產業也會受到影響，投資人可關注美國對半導體關稅態度來靈活操作半導體期貨。

隨著近期川普對中國關稅態度軟化，再加上川普表示無意撤換聯準會主席鮑爾，緩解市場緊張氣氛，並帶動資金回流風險資產，國際股市也迎來反彈。

另外，儘管目前半導體產品暫時獲得豁免，但美國仍針對半導體祭出國家安全調查，不排除未來進一步加徵關稅，以台灣來看，台積電雖然擁有技術優勢，可將部分成本轉嫁給客戶以降低衝擊，但其他不具轉嫁能力的半導體及相關供應鏈恐面臨更大威脅，且關稅最終將反映至終端產品售價，價格上漲將進一步影響市場需求。

目前川普的關稅風暴仍尚未消停，雖然川普在與各國關稅談判經常表示進展良好，但實際進展可能緩慢，待市場意識到政策多次反覆後，恐影響逐漸好轉的市場情緒。

此外，美中之間的競爭不僅限於貿易領域，還延伸至科技層面，特別是在人工智慧、半導體等關鍵技術，美國日前升級對中國的AI晶片出口限制，以加大對中國取得先進晶片的圍堵。

（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

半導體 川普 關稅

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