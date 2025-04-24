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台指期 市場氣氛保守

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市昨（24）日指數同步回檔修正，現貨指數下跌160點，收19,478點；台指期跌92點至19,466點，逆價差為12.81點，外資淨空單減少387口至27,358口，整體氣氛偏向保守。期貨分析師表示，近期仍須持續關注關稅戰、國際消息面影響。

台指期昨日呈現開高走低格局，反彈至月線附近後，電子權值股漲勢未能延續，賣壓逐步加重且成交量不足情況下，拖累指數由紅翻黑，但目前仍力守5日及10日線之上，以小黑K棒作收。

期貨法人表示，後續還有晶片關稅這道難關，只要晶片關稅沒有解決，後續指數反彈力道可能受限。

籌碼面部分，三大法人賣超78.4億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加685口至6,607口，其中外資淨空單減少387口至27,358口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加690口至9,583口。

另外，檢視選擇權金流，外資布局0.22億元偏空部位，自營商則布局0.01億元偏空部位。選擇權未平倉部分，周買權最大OI落在21,000點，周賣權最大OI落在19,000點；月買權最大OI落在20,700點，月賣權最大OI落在16,900點。

永豐期貨表示，全月份未平倉量put/call ratio值由0.65下降至0.62。VIX指數上升0.78至30.48。外資台指期買權淨金額0.48億元；賣權淨金額1.38億元，因此整體選擇權籌碼面偏空。

綜合元富、統一期貨表示，美國總統川普聲明，無意開除聯準會（Fed）主席鮑爾，再加上財政部長貝森特樂看美中貿易協議，白宮還傳出美對中關稅可能修正，對中關稅態度放軟下，市場資金回流風險資產，後市有望帶動台指期延續反彈。不過，目前行情持續受到消息面的影響，短線須隨時留意美國總統川普對於半導體關稅是否釋出更多訊息。

台指期 關稅

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