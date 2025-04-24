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5月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北24日電

台北股市今天下跌160.33點，收19478.81點。5月電子期收1046.7點，下跌8.2點，逆價差0.88點；5月金融期收1922.8點，下跌11.6點，逆價差6.34點。

5月電子期以1046.7點作收，下跌8.2點，成交631口。6月電子期以1056.55點作收，上漲6.4點，成交1口。

電子現貨以1047.58點作收，下跌10.63點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差0.88點。

5月金融期以1922.8點作收，下跌11.6點，成交431口。6月金融期以1929.4點作收，下跌2.2點，成交1口。

金融現貨以1929.14點作收，下跌11.85點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差6.34點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期

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