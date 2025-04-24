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東陽、貿聯 四檔馬力強

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

美國總統川普高額對等關稅衝擊各產業，部分汽車供應鏈反倒影響較小，法人認為，東陽（1319）、貿聯-KY（3665）等汽車零組件的利基股，後續股價或有表現空間，投資人可逢低透過權證商品布局。

投顧法人分析，中、美今年首季新車銷量年增11.2%及4.3%，第2季都將面臨關稅影響，出口壓力明顯提升，中國車廠削價競爭恐延續，對相關零組件廠商形成壓力。不過，隨著美國車價格上漲，消費將再次轉向二手車，而台灣售後服務（AM）零組件於北美市占率高，有望與客戶共同分擔關稅。

不過，法人提醒，政策不確定性仍高，AM族群堪稱為最佳選擇之一；另中美貿易戰未止將加速中國汽車供應鏈國產化進程，且過往車用連接器價格降幅亦有限，持續看好東陽等汽車零組件股。

此外，特斯拉供應鏈之一的貿聯全球生產基地高達37個，和美系同業一樣散布在美、毆及亞洲各地，因此對等關稅面臨相同情況。此外，貿聯產品主要交給當地客戶，僅通訊周邊設備產品部分直接送往美國，但其營收占比僅中低個位數，因此預計目前關稅對貿聯整體營運的影響程度相對有限。

高效能運算(HPC) 營收持續帶來高成長動能，尤其AEC在新產能的貢獻下，今年首季單季出貨表現已超越2024全年水準，下半年更有望再增加終端客戶的導入，另外，工業用線束在半導體設備需求仍強下，同樣樂觀看待。由於貿聯產品皆在當地交付，因此受關稅的直接衝擊小，目前尚未被客戶調整訂單。考量全球積極布建AI伺服器下，高速傳輸需求將維持成長趨勢，看好貿聯未來表現。

權證發行商表示，投資人如看好東陽、貿聯-KY的投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的權證，透過靈活操作來參與個股行情。

東陽 貿聯 關稅

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