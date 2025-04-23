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看好美中對峙緩解 美股道瓊漲419點、那指勁揚、台積ADR漲逾4%

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期貨商論壇／生技期 保守看待

經濟日報／ 記者周克威整理
生技產業示意圖。聯合報系資料照
生技產業示意圖。聯合報系資料照

近期關稅戰的消息面持續牽動行情走勢，美國財政部長貝森特釋出關稅戰可望緩和的訊息，再加上總統川普鬆口聲稱對中國145%關稅非常高，會大幅降低，但不會降至零。即便有5月公布晶片關稅的不確定因素，但短線利多足以增加投資人信心，帶動美股、台股迎來反彈行情。

今年4月以來，已有超過十家生技公司陸續實施庫藏股救自家股價，走勢可望相對抗跌。臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，其契約規模約為16萬元，而保證金為14,000元，槓桿約為12倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。從技術面來看，臺灣生技期貨於9日的波段低點反彈後，漲勢稍稍熄火，目前位於短期均線糾結位置附近震盪，上檔7日空方缺口等壓力不輕，不容易一次突破，因此短線仍建議先保守看待為宜。

投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制。（元富期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期貨交易 生技類股 關稅

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