期貨商論壇／台積期 短線操作

富邦期貨分析師曹富凱表示，美股在經歷華爾街前一日的重挫後，昨（23）日凌晨收盤時強勁反彈，因美國財政部長貝森特表示，美中之間的貿易緊張局勢有機會逐步降溫，加上美國與印度貿易談判也出現進展，投資人對貿易戰衝擊降溫抱持希望，道瓊、標普500指數勁揚，以科技股為主的那斯達克指數也上漲。

從盤勢分析，現階段川普對等關稅進入談判期，尚有諸多不確定性，即使股市出現反彈，投資人逢低承接仍應相對審慎。雖最新狀況美中關稅戰有轉圜空間，但仍需觀察後市變化。

短線上，川普關稅之亂引發全球股市動盪，加上其政策反覆無常，嚴重打擊投資者信心，台股目前量能萎縮，短線買盤主要來自政府護盤基金，預期後市回探前低打第二隻腳機率仍高，建議操作以短線為主，台積電期貨搶反彈見好就收。

曹富凱表示，從期貨市場觀察，市場訊號仍偏空方，加上台積電（2330）股價失守900元關卡，保守情緒蔓延，上檔仍然有壓，要提防獲利了結賣壓持續出籠。

技術面觀察，台積電個股期貨仍然在低檔盤整，未來可能還有震盪空間。（富邦期貨提供）

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