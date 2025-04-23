台指期 外資加碼空單

台股在美中貿易關係有望緩解下，昨（23）日呈開高走高格局，終場大漲845點、漲幅4.5%，收在最高點19,639點；台指期同步勁揚，漲751點、至19,554點。期貨商建議，短線仍待量能逐漸放大回升後，台指期方能打破目前的區間僵局。

昨日股期雙市價差為逆價差85.14點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,560口至5,922口，其中外資淨空單增加614口至27,745口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,568口至8,893口。

外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為1.8萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。

元富期貨認為，技術面來看，台指期昨日開高走高，電子權值股回神，指數一路震盪走高，終場以紅K棒作收，結束日K連三黑，呈現一紅吃三黑。目前行情持續受到消息面的影響，短線須隨時留意川普政府對於半導體關稅是否釋出更多訊息。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在21,000點，周賣權最大OI落在19,000點，月買權最大OI落在20,300點，月賣權最大OI落在19,300點。全月未平倉量put/call ratio值由0.67下降至0.65，VIX指數下降3.11至29.7。

整體來說，大盤雖反彈，但量能稍嫌不足，投資人需留意自身風險、並注意川普動態，另外，周五凌晨的Google、英特爾財報，也將是關注焦點。

群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，目前台股波動率持續回落，短線仍待量能逐漸放大回升後，方能打破目前的區間僵局。