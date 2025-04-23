5月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲845.71點，收19639.14點。5月電子期收1054.9點，上漲50.7點，逆價差3.31點；5月金融期收1934.2點，上漲29.2點，逆價差6.79點。

5月電子期以1054.9點作收，上漲50.7點，成交612口。6月電子期以1042.3點作收，上漲40.3點，成交1口。

電子現貨以1058.21點作收，上漲56.81點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差3.31點。

5月金融期以1934.2點作收，上漲29.2點，成交473口。6月金融期以1931.6點作收，上漲28.2點，成交9口。

金融現貨以1940.99點作收，上漲26.19點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差6.79點。實際收盤價以期交所公告為準。