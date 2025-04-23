期貨商論壇／生技期 謹慎布局

過完耶穌受難日連假後，美國與日本談判未果，而日本首相石破茂強硬表示，不會在美國關稅談判一味讓步，但雙方由於還有軍費問題牽涉層面較廣，且日本為首位談判國，川普希望可為後續談判國家做最好的示範。

聯準會鮑爾方面，川普希望盡快能將其免職，且外界認為也推論出幾套劇本試圖影響鮑爾的權力，因此，後續投資人可留意貿易戰的談判與鮑爾未來是否將受到影響。

台股受到3、4月空頭洗禮後，多數個股採取實施庫藏股，成功抵擋此波空頭，大多生技類股股價也開始止穩，生技指數也開始轉為震盪，上周也有新消息傳出，7月23日將與全球生技協會共同籌辦2025亞洲生技大會；由於川普持續丟出新議題，使市場保守避險情緒轉濃，除90天對等關稅暫緩，半導體關稅尚未公布，短期內投資人仍須保守，甚至做好避險準備。（永豐期貨提供）

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