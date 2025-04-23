期貨商論壇／聯電期 題材加持
聯電（2303）為全球第四大晶圓代工廠，主攻成熟製程，擁遍布亞洲與新加坡、美國的多元製造據點。近期市場盛傳與格芯有合併談判，引起市場高度關注，若合併成真，全球市占率將超越中芯國際，躍居全球第二。
聯電董事會決議，2025年每股擬配發2.85元現金股利，現金殖利率高達6.4%，相對台股平均值具備高度吸引力。在利率高原期下，聯電高殖利率特性可提供投資人穩定的現金流與抗震性。今年第1季聯電受地震等因素影響，毛利率下滑至25%，但仍具穩營收與良好現金流。法人預估全年晶圓出貨與產能利用率維持穩定，尤其車用與IoT相關訂單動能持續。
綜合來看，聯電具備穩健財務結構、良好現金股利政策與廣泛成熟製程能力，與格芯併購雖尚未成定數，仍有期待空間。（兆豐期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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