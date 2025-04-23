台指期 外資偏空操作

台股昨（22）日開低走低，終場大跌312點、跌幅1.6%、收在18,793點，失守萬九大關；台指期也同步走弱，終場跌302點、收18,797點。期貨商建議，由於台指期目前仍屬量縮震盪格局，短線續做三角收斂型態，仍以保守格局看待。

昨日股期雙市價差由逆轉正，為正價差3.57點；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,508口至4,362口，其中外資淨空單增加561口至27,131口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少2,286口至6,325口。

外資現貨賣超、期貨淨空單增加，操作轉向偏空；自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為1.6萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足，周選選擇權方面，買權OI增量大於賣權，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。

群益期貨表示，外資期現貨略為保守，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，目前指數仍屬量縮震盪格局，短線續做三角收斂型態，仍以保守格局看待。

元富期貨認為，以技術面來看，台指期昨日呈現開低走低格局，電子權值股領跌，指數一路震盪走低，午盤過後賣壓加重，終場以黑K棒留上影線作收，日K連三黑；目前行情持續受到消息面的影響，短線須隨時留意川普政府對於半導體關稅是否釋出更多訊息。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在20,000點，周賣權最大OI落在18,500點，月買權最大OI落在21,000點，月賣權最大OI落在18,300點。全月份未平倉量put／call ratio值由0.68下降至0.67，VIX指數上升0.73至32.81。