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全民權證／亞翔 兩檔動能強

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

亞翔（6139）受惠全球半導體客戶積極擴廠，尤其半導體供應鏈轉移帶動建廠需求，加上台灣內需公共建設接單暢旺，近日股價表現相對抗跌，高殖利率題材亦提供下檔支撐。

法人指出，美國對等關稅及地緣政治緊張情勢增溫，強化「中國+1」趨勢，且各國半導體自建供應鏈政策，吸引半導體廠前往東南亞國家設廠，添增亞翔半導體廠務工程業務未來成長動力。此外，隨台北、新北、高雄捷運統包工程，桃園機場航廈土建工程等公共及商業工程，及鵬鼎、精元電腦越南高科技廠房陸續完工入帳，法人預期亞翔今年獲利仍可穩健成長。

權證發行商建議，看好亞翔可買進價內外15%以內、離到期日90天以上認購權證，參與短多行情。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

半導體 桃園機場 權證

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