全民權證／精測 押價內外25%
精測（6510）3月合併營收3.88億元，月成長1.3％，連續兩個月走揚，較去年同期成長53.8％；首季合併營收11.52億元，季減10.6%，年增70.6%。
精測主力產品晶圓測試板將持續扮演帶動營運成長的重要角色，探針卡在AP應用帶動下，下半年出貨有望提升。而下半年至2026年來自HPC應用的新專案，待工程驗證完畢後較有明確的成長動能。2024年北美客戶業績占營收大幅提升到50%，但相關產品主要出貨予晶圓廠、封測廠或IDM廠，出貨美國不高，直接影響有限，惟須留意川普半導體關稅正式出爐後所引發連鎖效應，是否會壓抑需求抑或帶來更多急單。
看好精測的投資人，可挑選價內外25%以內、有效天期150天以上的權證入手。（中國信託證券提供）
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