快訊

直擊！麥當勞「厚鬆餅堡」開賣　早上6點就見排隊人龍

陳水扁諫言遭網暴 游盈隆曝3大殘酷原因：刺中青鳥玻璃心

美股收盤／道瓊漲1,016點 四大指數勁揚逾2% 川普說無意開除鮑爾

全民權證／精測 押價內外25%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

精測（6510）3月合併營收3.88億元，月成長1.3％，連續兩個月走揚，較去年同期成長53.8％；首季合併營收11.52億元，季減10.6%，年增70.6%。

精測主力產品晶圓測試板將持續扮演帶動營運成長的重要角色，探針卡在AP應用帶動下，下半年出貨有望提升。而下半年至2026年來自HPC應用的新專案，待工程驗證完畢後較有明確的成長動能。2024年北美客戶業績占營收大幅提升到50%，但相關產品主要出貨予晶圓廠、封測廠或IDM廠，出貨美國不高，直接影響有限，惟須留意川普半導體關稅正式出爐後所引發連鎖效應，是否會壓抑需求抑或帶來更多急單。

看好精測的投資人，可挑選價內外25%以內、有效天期150天以上的權證入手。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

晶圓廠 營收 精測

延伸閱讀

川普暫緩90天開徵對等關稅 封測廠急單湧現 產能拉高

面板業短暫急單…不用太開心

0050反1、南亞科 四檔俏

全民權證／精測 挑價內外20%

相關新聞

台指期 外資偏空操作

台股昨（22）日開低走低，終場大跌312點、跌幅1.6%、收在18,793點，失守萬九大關；台指期也同步走弱，終場跌30...

多檔期貨保證金調高

臺灣期貨交易所公告調高金融期貨契約（TF）、小型金融期貨契約（ZFF）等九檔指數期貨，以及富邦越南、國泰智能電動車、統一...

期貨商論壇／聯電期 題材加持

聯電（2303）為全球第四大晶圓代工廠，主攻成熟製程，擁遍布亞洲與新加坡、美國的多元製造據點。近期市場盛傳與格芯有合併談...

期貨商論壇／生技期 謹慎布局

過完耶穌受難日連假後，美國與日本談判未果，而日本首相石破茂強硬表示，不會在美國關稅談判一味讓步，但雙方由於還有軍費問題牽...

聚陽穩步 瞄準偏價外

聚陽（1477）目前第2季訂單如期備料如期生產、如期出貨、收款也如期，沒有遞延；終端消費依然存在，客戶庫存水位仍健康。美...

友達、群創 四檔閃金光

台股受到市場信心不足影響，近日反彈至20,000點後轉為震盪盤軟，友達（2409）、群創（3481）挾美國對等關稅帶來的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。