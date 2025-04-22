全民權證／中磊 挑選逾150天
中磊（5388）雖短線面臨關稅戰影響，但受惠網通產業長期成長穩健、需求剛性，加上股價經過修正，投資可逢低布局。
投顧法人分析，中磊整體訂單能見度已達年底，預期第2季營收在新品推出下將大幅成長，主要來自四大原因，首先是庫存調整完成，企業端訂單回流，明顯可見傳統寬頻及安防設備今年訂單回籠；第二是新品導入，DOCSIS 4.0（有線電纜通訊協定介面4.0）cable將於第2季拉貨；第三，FWA為2024年營運支撐，2025年延續動能；第四，IoT應用訂單更加強勁，新品及新客戶加入貢獻。
權證發行商表示，投資人如看好中磊後市，可挑選價外20%至價內10%、有效天期150天以上的權證，透過靈活操作參與個股行情。（永豐金證券提供）
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