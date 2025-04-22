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友達、群創 四檔閃金光

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股受到市場信心不足影響，近日反彈至20,000點後轉為震盪盤軟，友達（2409）、群創（3481）挾美國對等關稅帶來的「急單效應」，表現相對有撐，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

就面板產業來看，法人分析，大尺寸電視面板相較筆電、監視器等中小尺寸面板於2025年出貨穩定，波動幅度相對較小，約達2.4至2.5億台，這波備貨自2024年12月開始搭配中國大陸補貼政策，帶動報價上漲周期約四個月，累計漲幅約5%至10%。

根據研調機構Omdia指出，3月電視面板報價延續漲幅約1%至3%、IT面板報價持平，預期4月電視面板報價漲勢持平，主要是品牌客戶庫存已增加到一定水位，加上關稅措施後續不確定性。

目前電視、車用面板因美墨加協定（USMCA）等原因，暫時不受關稅影響，但IT面板多以東南亞及大陸出貨為主，影響程度較大。

法人評估，美國宣布對中國大陸關稅稅率再由104%提高至125%，其他國家關稅措施將暫緩90天實施，因此稅率暫時回落至10%，使IT面板出貨稍緩口氣，但後續仍待進一步觀察。

友達、群創第1季營收分別季增4.9%、4.1%，優於市場預期。法人認為，第2季除關稅問題影響拉貨外，目前需觀察中國大陸補貼政策延續力道，而IT需求面臨淡季效應，漲價應有困難。

另一方面，夏普2024年關閉日本十代線面板廠，TCL收購LGD廣州8.5代廠，隨韓國及日本逐漸退出LCD面板市場，中國大陸面板廠在全球LCD面板產能比重持續提升。

以生產地來看，法人表示，目前中國大陸大尺寸面板產能占全球產能達80%，台灣約占17%，雖然目前美國對於顯示器產品進口關稅給予豁免，且目前多數面板廠也未透過中國大陸出貨至美國，但在地緣政治、供應鏈分散區域風險考量下，台灣面板廠地位或有潛在提升空間。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的友達、群創相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

電視面板

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